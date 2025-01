Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie wprost ze swojej kuchni i po raz kolejny potwierdziła, że gotowanie jest jej pasją, a najchętniej lubi ją dzielić z ukochaną osobą i od czasu do czasu razem z Maciejem Kurzajewskim chwalą się swoimi kulinarnymi popisami. Tym razem Katarzyna Cichopek gotowała sama, ale uwagę internautów przyciągnął jeden istotny szczegół. O co chodzi?

Katarzyna Cichopek pokazała swoja kuchnię

Katarzyna Cichopek, znana polska aktorka i prezenterka, w ostatnich latach przeprowadziła kilka remontów swoich nieruchomości. Po rozwodzie z Marcinem Hakielem w 2022 roku, zamieszkała w ich dawnym mieszkaniu w Warszawie, które na nowo urządziła. To jednak nie wystarczyło, bo ostatecznie gwiazda serialu "M jak miłość" zdecydowała się od nowa zaaranżować to wnętrze i w 2023 roku aktorka podzieliła się efektami remontu, prezentując odświeżone wnętrza, w tym kuchnię i łazienkę, z których jest naprawdę dumna, a które zostały zaprojektowane przy pomocy architekta Jonatana Kilczewskiego.

Obecnie Katarzyna Cichopek i jej partner, Maciej Kurzajewski, są w trakcie urządzania wspólnego domu. Para regularnie dzieli się postępami prac na swoich profilach w mediach społecznościowych, pokazując m.in. wykończone wnętrza oraz detale aranżacji. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie kryją radości z postępów prac nad swoim wymarzonym domem, co często podkreślają w swoich wpisach.

Ostatnio aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie i w żartobliwy sposób podsumowała swoją pasję do gotowania i to jak radzi sobie z przepisami.

Gotowanie to moja pasja. #funny #humor #smile #dystansdosiebie #usmiechnijsie napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie

Fani Cichopek zwracają uwagę na jeden szczegół

Tym razem, to nie zabawny filmik zwrócił największą uwagę internautów, ale to, co widać w tle, czyli kuchnię w wyremontowanym mieszkaniu Katarzyny Cichopek. Fanki prowadzącej "Halo tu Polsat" są pod wrażeniem pięknie urządzonego wnętrza i funkcjonalnych blatów, na których jest wystarczająca ilość miejsca, aby swobodnie oddać się pasji do gotowania.

Chyba ktoś się chciał pochwalić nowa kuchnią

I dobrze niech się chwali, kuchnia piękna!

Piękna kuchnia, podoba mi się, że na blatach w kuchni stoi tylko to, co powinno i ułatwia pracę przy przygotowaniu posiłków. Poza tym blaty są długie i jest sporo miejsca