Piotr Mróz jest uznawany za jednego z najbardziej przystojnych aktorów w naszym kraju. Po jego głośnym rozstaniu z narzeczoną wszyscy zastanawiają się, czy ktoś nowy pojawił się w jego życiu. Teraz aktor na Instagramie postanowił opublikować zaskakujący filmik, na którym przedstawił wszystkim Natalię.

Piotr Mróz jest w nowym związku? To nagranie może zmylić

Piotr Mróz jest jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów, który zdobył popularność jako Kuba Roguz w serialu "Gliniarze". Aktor pojawiał się również w takich produkcjach jak "Malanowski i partnerzy", "Plebania" czy "Listy do M". Niedawno Piotr Mróz rozstał się z narzeczoną Agnieszką Wasilewską, z którą był w związku przez 5 lat. Następnie widziano go na wydarzeniu z uczestniczką miłosnego hitu TVP, a mediach zaczęło huczeć od plotek. Piotr Mróz musiał zdradził, co tak naprawdę łączy go z Ewą z "Rolnik szuka żony" i zakończył ten temat raz na zawsze. Po tej sytuacji aktor zdradził, że swój kolejny związek ma zamiar trzymać z dala od medialnego szumu.

Na swoim Instagramie Piotr Mróz chętnie pokazuje, jak wygląda jego życie i kulisy jego pracy. Obecnie aktor nagrywa kolejne odcinki do "Gliniarzy", w którym jego serialową partnerką jest Natalia, którą gra Ewelina Ruckgaber. Teraz wygląda na to, że do ich składu dołączyła... kolejna Natalia. 36-latek przedstawił ją na nagraniu, który opublikował na Instagramie z wymownym opisem: "Przedstawiam Wam moją nową partnerkę".

Mój nowy partner. W Gliniarzach będą bardzo duże zmiany. Przedstawiam Wam czworonożną Natalię, to ona będzie mi teraz towarzyszyła w codziennej pracy – powiedział Piotr Mróz.

Ostatnio Piotr Mróz pochwalił się swoją radością i wrócił do tego, co sprawia mu ogromną przyjemność, czyli ćwiczeń na siłowni. Teraz fani serialu pod jego nowym nagraniem są zachwyceni nową członkinią serialu i już nie mogą doczekać się pierwszego odcinka z Natalią.

Psi Patrol

Jaka śliczna psina

Teraz jak Komisarz Rex

Słodka Psina. Miłej pracy na planie i odpoczynku od pracy – piszą internauci.

A Wy, czekacie już na nowe odcinki "Gliniarzy"?

