Czas na zmiany! Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko kupują dom z ogrodem, o którym marzyli od dawna. Do tej pory mieszkali w dwupoziomowym apartamencie w Warszawie, jednak gdy w styczniu ubiegłego roku na świat przyszło ich trzecie dziecko, córeczka Laura, doszli do wniosku, że nie ma już na co czekać. Jak donosi magazyn „Flesz" sprawy potoczyły się szybko: sprzedali mieszkanie i po miesiącu przeprowadzili się do willi.

Jest lepiej, niż myśleli! Nowy dom jest niedaleko centrum miasta. Dzieci mają stąd bliżej do szkoły, a Karolina do stajni, w której trzyma ukochanego konia Armstronga – mówi we „Fleszu" znajomy pary.

Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko dobrze czują się już w nowym miejscu, są w trakcie finalizowania umowy. Znaleźli swój raj na ziemi? Na pewno drugi, zaraz po Gałkowie na Mazurach. Tam, gdzie wychowała się Karolina Ferenstein-Krasko spędzali do tej pory prawie każdy weekend i wakacje. Teraz, dzięki nowemu domowi, trochę sielskiej atmosfery będą też mieć w Warszawie. Więcej o zmianach w życiu Kraśków czytaj w najnowszym magazynie „Flesz".

Piotr Kraśko i jego żona Karolina ostatnio bardzo dużo czasu spędzają wspólnie z dziećmi

