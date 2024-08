Na chwilę przed 21. urodzinami Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal olimpijski. Po raz pierwszy od 1980 roku mogliśmy kibicować naszej reprezentantce w finale. Wcześniej tak wysoko zaszedł Paweł Skrzecz podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Zawodnik także wrócił do Polski ze srebrem. Natomiast ostatni medal w boksie olimpijskim Polacy zdobyli w 1992 roku w Barcelonie. Wówczas Tomasz Bartnik wywalczył brąz. Pięściarka Paco Lublin zmierzyła się z 28-letnią Yu Tin Ling z Tajwanu. Była to – jak twierdzi Szeremeta i jej trener – najtrudniejsza walka w karierze. Pochodząca z Chełma sportsmenka przyjęła porażkę z klasą. Teraz wiele mówi się o tym, w jakich warunkach na co dzień żyje Szeremeta, a także jej rodzina i czy powinna dostać specjalną nagrodę za występy w Paryżu.

Reklama

Apel o mieszkanie dla Julii Szeremety. Ruszyła akcja

Po ostatnim weekendzie, który zamykał Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, polscy widzowie sprawdzają, kim jest Julia Szeremeta. Niezwykle młoda pięściarka szła jak burza i przegrała dopiero w finale. W walce z Lin Yu-ting niestety nie miała większych szans. Dla wielu 20-latka jest jednak zwyciężczynią.

Julia Szeremeta Lukasz Kalinowski/East News

Okazuje się, że Szeremeta żyje w skromnych warunkach. Sportsmenka wynajmuje mały pokój w mieszkaniu w Lublinie. Gdyby wróciła z Paryża ze złotym medalem, PKOL (Polski Komitet Olimpijski) – zgodnie z obietnicą – ufundowałby jej dwupokojowe mieszkanie. To byłoby sporą zmianą w życiu pięściarki. Natomiast za srebro dostanie nagrodę finansową w wysokości 200 tys. zł., diament i voucher na wakacje.

Julia Szeremeta Lukasz Kalinowski/East News

W związku z tym „Super Express” wyszedł z inicjatywą akcji, która ma skłonić PKOI, Ministerstwo Sportu, a także Ministerstwo Obrony Narodowej, ponieważ Szeremeta służy w Wojsku Polskim, do przyznania naszej reprezentantce specjalnej nagrody w postaci mieszkania.

Julia Szeremeta John Locher/Associated Press/East News

Do apelu przyłączyło się mnóstwo fanów, ale także takie osoby jak Jan Tomaszewski oraz Andrzej Kostyra. Emerytowany bramkarz i dziennikarz zajmujący się boksem są przekonani, że obowiązkiem jest dbanie o takich młodych sportowców, a mieszkanie należy jej się za wybitne osiągnięcia na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Zobacz także

Julia Szeremeta MAURO PIMENTEL/AFP/East News

Julia Szeremeta zdołała złamać kilka bokserskich przekleństw: od 1992 roku nie było medalu w boksie, od 1980 nie mieliśmy reprezentanta w bokserskim finale, a poza tym złamała stereotyp, mówiący o tym, że żeby osiągać sukcesy w boksie, to trzeba być doświadczonym. 20-letnia Szeremeta jest sensacją igrzysk, inspiracją dla młodych ludzi. Mieszkanie za ten sukces po prostu jej się należy – stwierdził Kostyra.

Niedawno o warunkach, w jakich żyje rodzina pięściarki, opowiedział ojciec Julii Szeremety w wywiadzie dla „Sportowych Faktów”. Andrzej Szeremeta przyznał, że nie może bardziej wspierać córki finansowo, ponieważ sam nie ma zbyt wiele.

Julia Szeremeta Lukasz Kalinowski/East News

Wynajmuję najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią, jak to się kiedyś budowało za komuny – opowiedział ojciec medalistki olimpijski w serwisie „WP. Sportowe Fakty”.

Reklama

Zobacz także: Julia Szeremeta żyje w bardzo skromnych warunkach. Tata pięściarki przyznaje: "Nie mamy pieniędzy, żeby jej pomóc"