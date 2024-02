Choć tłusty czwartek powinien być słodkim dniem, niektórzy internauci gorzko komentowali ceny pączków, jakie w tym roku zaproponowała Magda Gessler. Warto przypomnieć, że za jeden wypiek trzeba zapłacić u znanej restauratorki aż 22 zł. Zdaniem wielu osób to zdecydowanie za dużo. Zwłaszcza że część cukierni 8 lutego postanowiło zachęcić klientów promocjami na słodkości. Na temat zamieszania wypowiedział się Robert Makłowicz. Zdradził, że niezbyt często bywa w lokalach prowadzącej „Kuchenne rewolucje”.

Tradycją w tłusty czwartek stało się sprawdzanie cen w lokalach gastronomicznych gwiazd. Koszt pączków u Magdy Gessler co roku wywołuje dyskusję wśród internautów. Zdaniem wielu z nich tym razem restauratorka mocno przesadziła. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post burzę w sieci skomentował Robert Makłowicz. Nie ukrywał, że nie jest częstym gościem u prowadzącej „Kuchenne rewolucje”.

W dalszej części rozmowy ulubieniec widzów stwierdził, że jakościowe produkty zawsze będą droższe i należy się z tym pogodzić. Dodał, że jeśli jednak właściciele będą przesadzali z cenami, stracą zainteresowanie klientów.

Dobre produkty kosztują, to po pierwsze. Po drugie w internecie epatuje się różnymi rzeczami. Najłatwiej epatować cenami. Jeśli coś jest warte swoich pieniędzy, to dobrze. A jeśli coś nie jest warte, to konsument o tym decyduje

– wyjaśnił.