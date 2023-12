Gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata" często angażuje się w pomoc innym i nagłaśnia ważne dla niej sprawy. Wykorzystuje w tym swoją popularność i niewątpliwą siłę przebicia. Tym razem poprosiła fanów o pilne wsparcie.

Niewiele jest gwiazd, które tak, jak Martyna Wojciechowska, budziłyby same pozytywne emocje. Jako nie tylko jedna z twarzy TVN, ale przede wszystkim podróżniczka, mama czy aktywistka, zjednała wokół siebie prawdziwą armię sympatyków, którzy kibicują jej na każdym kroku. Ta wychodzi im naprzeciw i chętnie pokazuje swoje życie oraz kulisy pracy na Instagramie.

Niedawno to właśnie tam Martyna Wojciechowska przekazała wspaniałe wieści ws. adoptowanej córki, Kabuli. Teraz wykorzystała wspominaną platformę do nagłośnienia ważnej dla niej akcji. Zwróciła się do obserwatorów z prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie pani Edyty.

Internet ma wielką moc pomagania. Edyta walczy o życie i bardzo potrzebuje naszego wsparcia napisała.

W opisie zbiórki możemy przeczytać, że kobieta od 7 lat walczy z nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego. Na ten moment pani Edyta wykorzystała już wszystkie fundusze, które mogły umożliwić jej dalsze leczenie w Polsce. Jeżeli nie zdobędzie pieniędzy na kontynuację terapii, może wydarzyć się najgorsze.

Niestety, potrzebna jest ogromna kwota. Cel zbiórki wyznaczono na przeszło 2 miliony złotych, a do tej pory udało się zgromadzić niespełna 600 tysięcy. Wciąż zatem brakuje znacznej większości tej kolosalnej sumy.

Czas ucieka, a ja nadal nie wiem, jak powiedzieć córce, że niedługo będziemy musiały się rozstać - czytamy w opisie zbiórki.

W tym przypadku każda złotówka może mieć ogromne znaczenie i choć trochę wesprzeć panią Edytę.

