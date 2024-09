Tego nikt się nie spodziewał. Jeszcze kilka dni temu wszyscy z niecierpliwością czekali na premierę jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" i nikt nie podejrzewał, że gdy program pojawi się na antenie TVP w części Polski będzie rozgrywać się tak ogromny dramat, Produkcja hitu o poszukujących miłości rolnikach zareagowała na informacje dotyczące powodzi w naszym kraju. W sieci pojawił się poruszający wpis.

Na premierowy odcinek "Rolnik szuka żony" czekali wszyscy fani programu. Kilka tygodni temu ujawniono, kto weźmie udział w jedenastej edycji programu i od tamtej chwili wszyscy chcieli się dowiedzieć, jakie listy dostali rolnicy i rolniczki i kto pojawi się w ich domach. Niestety, tuż przed startem najnowszego sezonu programu oczy wszystkich były zwrócone na południe Polski, gdzie doszło do powodzi. Media pokazują dramatyczne nagrania z miejscowości zalanych przez wielką wodę, a smutne wieści w sprawie powodzi przekazała również była uczestniczka hitu TVP- Anna Bardowska z "Rolnika" przekazała dramatyczne wieści: "Spełnił się najgorszy scenariusz".

Na dramatyczne doniesienia dotyczące powodzi zareagowali producenci "Rolnik szuka żony"!

Tuż po emisji premierowego odcinka "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych pojawił się poruszający wpis, w którym produkcja komentuje doniesienia o powodzi w Polsce. Producenci wspierają wszystkich poszkodowanych.

Kochani! Nagrywając ten odcinek latem, nawet nie przyszło nam do głowy, co będzie się działo, kiedy będzie emitowany. Nasze myśli i serca są teraz ze wszystkimi walczącymi w tej chwili z rozszalałym żywiołem o zdrowie i życie swoje i bliskich, o domy, dorobek całego życia. Szczególnie też łączymy się w obliczu tej tragedii z Rolnikami, którzy robią wszystko, by ratować gospodarstwa i życie zwierząt.Bądźcie silni!

czytamy na Instagramie.