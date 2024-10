Steven Drozd i jego rodzina są zdruzgotani, a przyjaciele oraz fani zespołu oferują wsparcie emocjonalne i logistyczne. Coyne, współzałożyciel Flaming Lips, zamieścił na swoim profilu apel o natychmiastową pomoc w poszukiwaniach.

Tajemnicze zaginięcie Charlotte "Bowie" Drozd. Rodzina apeluje o pomoc

Charlotte Drozd ostatni raz była widziana w okolicy Space Needle. Dziewczyna była ubrana w szorty w kolorze khaki i różowe buty. Rodzina i przyjaciele Charlotte są w stałym kontakcie z policją w Seattle. Sprawa stała się szeroko komentowana w mediach społecznościowych, gdzie udostępniane są apele o pomoc i aktualizacje dotyczące poszukiwań. Zaniepokojeni rodzice podkreślają, że Charlotte nigdy wcześniej nie zniknęła bez śladu.

Pilne! Prosimy, pomóżcie, jeśli możecie. Córka Stevena (ma 16 lat) zaginęła - czytamy w poruszającym komunikacie opublikowanym przez zespół The Flaming Lips

Seattle Police Department wezwało każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Charlotte, do kontaktu. W akcji bierze udział także wiele lokalnych organizacji wspierających rodziny osób zaginionych. Zaginiona Charlotte mierzy ok. 170 cm wzrostu, ma brązowe włosy i oczy. Wszelkie informacje o jej losie mogą być kluczowe dla postępu w śledztwie. Sprawa Charlotte wstrząsnęła nie tylko fanami zespołu, ale także internautami, którzy na bieżąco śledzą postępy poszukiwań Charlotte.

The Flaming Lips to amerykański zespół muzyczny założony w 1983 roku. Grupa znana jest ze swoich spektakularnych występów na żywo. Zespół wystąpił w Polsce w 2010 roku podczas Off Festivalu. Dziś fani The Flaming Lips są myślami ze Stevenem Drozdem. Wszyscy głęboko wierzą w to, że Charlotte jak najszybciej odnajdzie się cała i zdrowa.

