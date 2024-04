Roksana Węgiel w tańcu radzi sobie jak ryba w wodzie i widać, że program "Taniec z gwiazdami" sprawia jej wielką przyjemność. 19-latka i jej taneczny partner Michał Kassin przyzwyczaili swoich fanów do tego, że ich występy są na najwyższym poziomie. Mimo to, Roxie zwróciła się z prośbą o pomoc tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Ma pewien problem...

Roksana Węgiel w finale "Tańca z gwiazdami". Zwróciła się o pomoc

Roksana Wegiel i Michał Kassin zaprezentowali w półfinale "Tańca z Gwiazdami" dwa tańce: gorącą salsę, w której Roxie dosłownie stanęła na głowie i foxtrota. Para za wygibasy na parkiecie otrzymała dwa razy maksymalną ilość punktów, a jury nie ukrywało swojego zachwytu. Iwona Pavlović stwierdziła, że artystka stanęła na głowie, żeby być w finale, a Rafał Maserak zauważył, że cieszy się, że Roxie jest wokalistką, a nie tancerką, ponieważ stałaby się poważną konkurencją dla jego koleżanek z branży.

Również fani byli zachwyceni zjawiskową Roxie Węgiel. Widać, że 19-latka jest do tego stworzona i to, co zrobiła, przeszło najśmielsze wyobrażenia publiczności. Niespodziewanie po odcinku Roksana dodała na InstaStories zdjęcie i ... zwróciła się do obserwatorów. Wokalistka ma spory kłopot!

Roksana Węgiel po półfinale "Tańca z gwiazdami" opublikowała apel do swoich fanów z prośbą o pomoc w ... wyborze finałowego tańca:

Kochani, musimy powtórzyć w finale jeden taniec, który już wykonywaliśmy w Tańcu z gwiazdami. Nie możemy się zdecydować... Pomożecie? spytała Roksana.

Gwiazda zasugerowała fanom dwie opcje: pasodoble do utworu "Gimmie Gimmie" Abby i taniec współczesny w rytm utworu Dua Lipy "Houdini". Jak wynika z ankiety, większość z widzów chce zobaczyć Roxie w ognistym Pasodoble. My również nie możemy się już doczekać tego występu i jesteśmy pewni, że Roksana Węgiel po raz kolejny zaczaruje wszystkich swoim tańcem!

Jak myślicie jaki jeszcze taniec zaprezentują w finale Roxie i Michał? Będziecie oglądać finał "Tańca z gwiazdami"?

