1 z 12

Sezon letni to idealna pora na organizowanie różnego rodzaju pikników i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Organizatorzy imprez korzystając ze słonecznej pogody, zapraszają gwiazdy na różne wydarzenia - nie inaczej było podczas ostatniego Zaczarowanego Pikniku Gwiazd. Jego pomysłodawcy zadbali o to, żeby zjawili się wszyscy bohaterowie najpopularniejszych polskich seriali. Pojawiły się gwiazdy "Pierwszej miłości", "Samego życia", "Lekarzy". Wydarzenie zorganizowano ze względu na premierę książki "Zaczaruj mnie" Karoliny Frankowskiej, którą zaproszone gwiazdy czytały we fragmentach.

Wśród gości znaleźli się: Aneta Todorczuk-Perchuć z mężem Marcinem, Malwina Turek, Maciej Radel, Katarzyna Andukowicz, Jakub Mazurek, Magdalena Smalara czy też dawno niewidziany Tomasz Ciachorowski.