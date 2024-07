Piotr Kukulski pojawił się w polskim show biznesie dość niespodziewanie. Syn nieżyjącego już Jarosława Kukulskiego zaczął być na językach wszystkich po tym jak zaliczał coraz większe wpadki - zarówno modowe jak i językowe. Przez długi okres był jednym z najczęściej wyśmiewanych celebrytów w naszym kraju.

Po nieudanej przygodzie z muzyką, raper swoich sił próbował jako bloger modowy, niestety dla niego - bez większego sukcesu. Jego nieudane stylizacje stały się przedmiotem żartów oraz spotkały się z krytyką innych blogerów z tej branży

Zobacz: Pikej blogerem modowym. Wybraliśmy "najlepsze" stylizacje

Kolejnym pomysłem Kukulskiego jest... nawiązanie współpracy z agencjami modelek. Jak pisze na swoim profilu na facebooku:

Od pewnego czasu po cichu i anonimowo ogarniam temat, brałem udział w roli organizacyjnej w paru bardzo ciekawych projektach, sesjach, klipach co umocniło mnie w przekonaniu iż człowiek robiący to co kocha może naprawdę wiele. Zdając sobie sprawę ze swojej pozycji (nie ważne czy zawsze pozytywnej) w mediach wiem, że na pewno da to jakieś pozytywy dla wchodzących ze mną we współprace. Jeżeli jego poziom jest dobry to obroni się tym sam a moją ew cześć negatywną publiki zamieni w pozytywna reklamę.