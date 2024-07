Piotr Kukulski zaistniał w polskim show-biznesie jako Pikej - raper i milioner trwoniący spadek po ojcu, skłócony ze sławną siostrą, Natalią. Seria obciachowych wypowiedzi uczyniła go jednym z najczęściej wyśmiewanych celebrytów. Przypomnijmy: MOCNE! Donatan o Pikeju: Karmimy pasożyta

Teraz Pikej dostarcza kolejny powód do żartów. Na pośrednictwem swojego Facebooka poinformował, że został... blogerem modowym. Blog o nazwie Pekay Lifestyle: Unique World for Unique People już wystartował, a Kukulski zdążył umieścić kilka notek. Widać, że inspirował się działalnością najlepszych blogerek - Maffashion, Kasi Tusk czy Jessiki Mercedes, bo posty obrazują starannie wykonane sesje zdjęciowe i szczegółowo opisane "outfity". Oczywiście nie brakuje tam najdroższych marek, którymi celebryta lubi epatować na salonach. Jest na co popatrzeć!

Myślicie, że Pikej zrobi karierę jako bloger? Przebije Maffashion i inne gwiazdy blogosfery? ;)

