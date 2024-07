Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie działania Wersow spotykają się z dość skrajnymi opiniami, a ona sama często musi mierzyć się z hejtem. Odkąd została mamą, internauci baczniej patrzą jej na ręce, nierzadko wytykając jej nawet najdrobniejsze potknięcia. Tym razem 27-latce ostro dostało się za... wygląd!

Fani nie poznają Wersow

Ostatnie miesiące to istny rollercoaster w życiu ukochanej Friza. YouTuberka nie tylko wydała kilka utworów, ale i w pocie czoła przygotowała trasę koncertową, która była spełnieniem jej marzeń. Każdy z koncertów zgromadził nieprawdopodobne tłumy i wyglądało na to, że wszyscy kibicują Weronice. Czy aby na pewno?

Wersow i Friz z córeczką Instagram@wersow

Nie da się ukryć, że jak mało kto, Wersow często musi stawiać czoła nieprzychylnym opiniom, a w szczególności odkąd została mamą. Chociaż sama powtarza, że macierzyństwo było jej życiowym celem, nawet na po narodzinach córeczki nie chce zaniedbywać swojej kariery. Stara się więc łączyć pracę z opieką nad Mają, ale niestety, zawodowe zobowiązania często wiążą się z wyjazdami, co internauci nie zawsze pochwalają. Ostatnio Weronika udała się w kolejną podróż, ale tym razem był to wieczór panieński koleżanki. Trudno zaprzeczyć, że i tym razem jej się dostało, a gdy pokazała nową porcję zdjęć z wyjazdu, zalała ją fala krytycznych komentarzy. Te jednak, choć trudno w to uwierzyć, dotyczyły jej wyglądu!

Instagram@wersow

Internauci zauważyli bowiem zaczną zmianę w wizerunku 27-latki i nie chodzi wcale o przedłużenie czy pofarbowanie włosów. W ostatnim czasie influencerka sporo schudła, przez co bardziej widoczne są u niej kości, również te na twarzy. Co poniektórzy obserwatorzy zaczęli posądzać ją o różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne czy nawet operacje, ale inni przyznają wprost, że Wersow jest po prostu nie do poznania.

Już nie przypominasz siebie

Jak młoda, piękna kobieta może zniszczyć się na własne życzenie... tragedia... jak starsza pani

Skóra wysuszona, ponaciągana twarz

Piszę w trosce wygadasz, bardzo niezdrowo, wszystko ok? Rączki jak patyczki

Teraz to już nie ta sama, co była... teraz to karykatura i tyle

Internauci krytycznie o wyglądzie Wersow Instagram@wersow

Niestety, przytoczone wyżej komentarze należą do tych "łagodniejszych". Internauci nie mieli litości dla Wersow i bez żadnych zahamowań ją ocenili. Należy więc pamiętać, że wygląd każdego zależy nie tylko od indywidualnego stylu życia, ale i często różnego rodzaju problemów zdrowotnych, o których możemy nie mieć pojęcia. Na szczęście znalazły się również osoby, które wsparły Weronikę miłym słowem.

Ale przepięknie wyglądasz Werka! Piękna figura

Piękneee

Ale piękna

Bogini!! Cudowne zdjęcia, im in love, naprawdę są boskie

Piękna kobieta

Liczymy, że hejterzy w końcu odpuszczą Weronice.

