Dorota z "Rolnik szuka żony" odlicza dni do porodu. Już dosłownie lata chwila na świecie pojawi się wymarzona córeczka Waldemara i jego ukochanej. Teraz, tuż przed narodzinami dziecka, Dorota opublikowała na Instagramie piękne zdjęcie z ciążowej sesji. Przyszła mama wygląda zjawiskowo!

Dorota z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się sesją ciążową

Już wkrótce Waldemar i Dorota będą mieli co świętować. Para, która poznała się w programie "Rolnik szuka żony" od kilku miesięcy szykuje się na narodziny dziecka. O tym, że zakochani zostaną rodzicami dowiedzieliśmy się w maju tego roku, a kilka miesięcy wcześniej, a dokładniej w Walentynki Dorota z "Rolnika" powiedziała Waldemarowi o ciąży.

Lepszego prezentu na Walentynki chyba nie mogę sobie wyobrazić mówił dla Party.pl Waldemar.

Ostatni czas był bardzo intensywny dla przyszłych rodziców, którzy musieli skompletować wyprawkę dla dziecka. Wiadomo już, jaki wózek wybrali dla córki- Waldemar z "Rolnika szuka żony" pokazał wózek i wyznał, że "12 tys. za niego to gruba przesada". Z kolei przyszła mama kilka dni temu pochwaliła się wyjątkową uroczystością- Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała nagranie z baby shower!

Wiadomo już, że córeczka Doroty i Waldemara ma się urodzić dosłownie za kilka dni, a teraz ukochana rolnika pokazała uroczy kadr z ciążowym brzuszkiem.

Ostatnie dni z brzuszkiem napisała na Instagramie.

Dorota zachwyciła swoim wyglądem w długiej, różowej sukience, która podkreśliła brzuszek.

Pod zdjęciem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci jednogłośnie ocenili, że Dorota promienie w ciąży.

Pięknie wyglądasz

Pięknie Dorotko wyglądasz!

Szczęśliwego rozwiązania. Zdrówka dla Was komentują internauci.

My zdecydowanie zgadzamy się z opinią internautów- ukochana Waldemara kwitnie w ciąży!

Przypominamy, że Dorota i Waldemar wystąpili w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż początkowo inna kandydatka była faworytką rolnika to po programie zdecydował się na związek właśnie z Dorotą. Nie wszyscy wierzyli w uczucia Waldemara jednak dziś wiemy już, że jego i Dorotę połączyła prawdziwa miłość, która trwa do dziś. Zakochani w minione wakacje zamieszkali razem w rodzinnym domu rolnika i teraz mogą cieszyć się sobą każdego dnia.

Najbardziej w Dorotce urzeka mnie ten jej uśmiech, ta radość do życia, empatia. Potrzebuję po prostu osoby takiej jak Dorotka, która jest takim uzupełnieniem tutaj mnie i tego naszego gospodarstwa

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" już jakiś czas temu zdradzili, że ich córeczka ma przyjść na świat w październiku, a to oznacza, że termin porodu zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Jak myślicie, jakie imię dla dziewczynki wybrali Dorota i Waldemar? Czy potwierdzi się to, co wyszło na jaw kilka tygodni temu? Przypominamy, że podczas live'a syn Doroty z "Rolnika" ujawnił imię jej córeczki.