Grudzień dobija do półmetka, dlatego też rozpoczyna się czas wszelkich podsumowań. Po Ask.com, które ogłosiło najchętniej szukane gwiazdy ostatnich 12 miesięcy, raport przygotował YouTube. Mamy powody do dumy, bowiem po raz pierwszy film z Polski otwiera listę najpopularniejszych na całym świecie! "Pies-pająk" Sylwestra Wardęgi obejrzano ponad 113 milionów razy! To trzeci raz kiedy na czele nie uplasowało się wideo ze Stanów Zjednoczonych.

Co ciekawe, w samej Polsce nieco przerażająca produkcja youtubera zajęła drugie miejsce. O wiele chętniej odtwarzaliśmy piosenkę "Hera Koka Hasz LSD" Karoliny Czarneckiej. Pełną listę prezentujemy poniżej.

Najchętniej oglądane filmy na YouTube w 2014 roku w Polsce:

1. Karolina Czarnecka "Hera Koka Hasz LSD" (13 milionów wyświetleń)

2. SA Wardęga "Mutant Gigant Spider Dog" (ponad 113 milionów wyświetleń)

3. Original Big surprise for Bride and Groom...Chris and Leah Wedding 5 April 2014 (ponad 38 milionów wyświetleń)

4. Piosenka dla dzieci Kaczuszki, Kaczuchy (ponad 6 milionów wyświetleń)

5. Ani Mru Mru - Zarost tam i tu (ponad 4 miliony wyświetleń)

6. Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & more (ponad 93 miliony wyświetleń)

7. Cookie Phone vs Police (SA Wardega)

8. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX (ponad 66 milionów wyświetleń)

9. Czemu NIE warto być: ZAROŚNIĘTYM (ponad 3 miliony wyświetleń)

10. Shanghai Tower (650 meters) (ponad 37 milionów wyświetleń)

Lista najchętniej oglądanych filmów na YouTube na całym świecie w 2014 roku:

1. Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega)

2. Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & more

3. FIRST KISS

4. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor Cristina Scuccia - #TEAMJ-AX

5. iPhone 6 Plus Bend Test

6. Bars & Melody - Simon Cowell's Golden Buzzer act | Britain's Got Talent 2014

7. Budweiser Super Bowl XLVIII Commercial -- "Puppy Love"

8. Devil Baby Attack

9. Goku vs Superman. Epic Rap Battles of History Season 3

10. 10 Hours of Walking in NYC as a Woman

Dwa lata temu globalnym numerem 1 było Psy i "Gangnam Style" (które jest najlepiej oglądanym filmem w historii YouTube). Rok temu z kolei wygrał teledysk do piosenki Ylvis "The Fox (What Does The Fox Say?)".

Sylwestrowi gratulujemy. Według obliczeń gazeta.pl Polak mógł zarobić w sumie 400 tysięcy dolarów.

