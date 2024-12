Świąteczne produkcje zaczynają królować na ekranach telewizorów w domach Polaków. Chociaż grudzień dopiero się rozpoczął, już od kilku tygodni największe platformy jak Netflix czy Disney+ wprowadzają do swoich ofert bożonarodzeniowe hity. Najnowszy, z Lindsay Lohan w roli głównej, okazał się absolutnym fenomenem. To jedna z najnowszych produkcji, w których możemy zobaczyć aktorkę po tym, jak pokonała uzależnienie i wyszła na prostą.

Nie mogłam oderwać wzroku od świątecznego hitu Netfliksa

Rozpoczął się ostatni miesiąc roku, a to oznacza, że do świąt zostało niewiele czasu. Centra handlowe, sklepy czy restauracje od dawna już połyskują od lampek i wprowadzają w bożonarodzeniowy nastrój dekoracjami czy klimatyczną muzyką. Coraz więcej osób przystraja również swoje domy, ale nie tylko choinki czy prezenty mogą zapewnić ducha świąt. W sieci pojawia się coraz więcej tematycznych filmów, które są idealnym rozwiązaniem na chłodne jesienno-zimowe wieczory.

"Grinch" czy "Kevin sam w domu" to absolutne klasyki, które Polacy oglądają co roku. Ostatnio natomiast na Netfliksie pojawił się zupełnie nowy film "Nasz mały sekret" z Lindsay Lohan w roli głównej! O czym opowiada ta zwariowana komedia romantyczna, która nie tylko rozbawi, ale i wzruszy do łez?

Poznajemy historię Avery (Lindsay Lohan) i jej najlepszego przyjaciela Logana (Ian Harding). Od najmłodszych lat byli ze sobą bardzo blisko, jednak gdy nadszedł czas podjęcia kluczowych dla przyszłości decyzji, ich drogi rozeszły się na wiele lat. Oboje wdali się w nowe relacje i właśnie zamierzają spędzić z drugimi połówkami pierwsze rodzinne święta. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że ukochany Avery - Cameron (Jon Rudnitsky) oraz partnerka Logana - Cassie (Katie Baker) są rodzeństwem!

kadr filmu "Nasz mały sekret"

Niezręczny moment, w którym odkrywają prawdę, wpędza byłych przyjaciół w zakłopotanie, ale ostatecznie decydują się nie ujawniać swojej wspólnej przeszłości. Nie pałają do siebie zbytnią sympatią, ale niestety, los na każdym kroku podrzuca im pod nogi zdarzenia, które zbliżają ich do siebie. W końcu chodzi do najważniejszego świątecznego wieczoru, w trakcie którego wychodzi na jaw więcej tajemnic, niż ktokolwiek mógł się spodziewać!

Jak zatem potoczą się dalsze losy Avery i Logana? Czy wydarzenia, którym będą musieli stawić czoła odsuną ich od siebie jeszcze bardziej? Polacy już ruszyli do oglądania, by poznać odpowiedzi na wszystkie pytania. Film "Nasz mały sekret" błyskawicznie zyskał popularność w naszym kraju i wylądował na pierwszym miejscu listy Netfliksa!

Warto też dodać, że jest to jeden z pierwszych filmów, w którym możemy oglądać Lindsay Lohan po tym, jak pokonała nałogi i całkowicie odmieniła swoje życie. Aktorka długo zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, a na swój pierwszy odwyk trafiła w 2007 roku. W pewnym momencie sytuacja była na tyle dramatyczna, że fani przestali wierzyć w szczęśliwy finał. Na szczęście celebrytce udało się wrócić na właściwe tory i dziś znów jest jedną z popularniejszych gwiazd Hollywood!

