Dziś rozpoczęły się castingi do piątej edycji największego show TVP 2 - "The Voice of Poland". Jako pierwsza nowe zdjęcie z przesłuchań w ciemno wrzuciła na swój Instagram Justyna Steczkowska. Gwiazda postanowiła ściąć długie dotąd włosy. Przypomnijmy: Pierwsze zdjęcie Steczkowskiej z nowego "The Voice". Diwa ścięła swoje długie włosy

Chwilę później pojawiło się kolejne zdjęcie artystki, tym razem w obecności Edyty Górniak, z którą jest podobno skonfliktowana. Wokalistka szybko ucięła wszelkie plotki podpisując fotkę krótkim:

Nie lubią się? Haha - skwitowała Justyna.

Na Facebooku Tomasza Kammela pojawiła się za to wspólna fotka z "nową starą" prowadzącą - Magdaleną Mielcarz. Aktorka również zdecydowała się na zmianę fryzury - delikatnie ścięła włosy do ramion oraz zapuściła grzywkę.

