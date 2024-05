Anita Sokołowska dopiero co wygrała 14. edycję tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami" i po wielkim finale postanowiła wyjechać w polskie góry. Aktorka codziennie dostarcza swoim fanom nowe kadry z wyjazdu, a przy okazji postanowiła podzielić się historią ze swojej przeszłości. Sokołowska przyznała, że kiedyś zabłądziła w górach i była zmuszona przeżyć w nich całą noc.

Anita Sokołowska w programie "Taniec z Gwiazdami" pokazała, że ma wyjątkowo silny charakter i nie poddaje się tak łatwo. Gwiazda, choć nie raz przeżywała, w tanecznym show Polsatu, chwile zwątpienia zawsze z podniesioną głową szła do przodu i ta postawa zaprowadziła ją do wielkiego finału, który razem z Jackiem Jeschke ostatecznie wygrała. Aktorka po wygraniu programu postanowiła wyjechać w Karkonosze i przy okazji podzieliła się z obserwatorami traumatyczną historią, którą przeżyła.

Anita Sokołowska odezwała się do obserwatorów na Instagramie i swój wpis zaczęła od tego co dają jej góry. Aktorka nie ukrywa, że czuje w nich spokój i czerpie z nich siłę.

Euforia, porażki, sukcesy, zwątpienia…. to wszystko jest częścią naszego życia…. i dobrze… ale najważniejsze jest poczucie wolności… a to dają mi góry…. czerpię z nich siłę, a przede wszystkim spokój… wiem, że nawet jeśli na chwilę pojawi się mrok, to za moment wyłoni się kolejny szczyt.

oceniła Anita.