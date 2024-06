"Taniec z Gwiazdami" przez wiele tygodni urozmaicał widzom niedzielne wieczory. Najlepsza okazała się Anita Sokołowska, co wzbudziło niemałe emocje wśród fanów. Jedni uważali, że to najlepsza osoba na tym miejscu inni twierdzili, że wygrać powinna Roksana Węgiel. Jedno jest pewne, każda z trzech par, które dodarły do ostatniego odcinka, dała z siebie 100% i rozkochała w sobie fanów.

Anita Sokołowska pocałowała partnera Roksany Węgiel

Pomimo tego, że ostatni sezon "Tańca z Gwiazdami" dobiegł końca, co jakiś czas regularnie w sieci pojawiają się nagrania i zdjęcia wspominkowe. Tak też było tym razem. Na Tiktoku pojawiło się nagranie z ostatniego odcinka uwielbianego show, na którym widzimy uczestników programu pełnych radości. Na wideo widzimy przede wszystkim Anitę Sokołowską, która cieszy się z wygranej i najpierw daje buziaka Roksanie Węgiel, która zajęła drugie miejsce, a później jej parterowi Michałowi Kassinowi. Nagranie zostało podpisane:

Anita całuje partnera Roxie Węgiel po werdykcie w 'Tańcu z Gwiazdami'.

AKPA Jacek Kurnikowski

Pod filmem pojawił się nawet komentarz chłopaka Michała Kassina.

Chyba musimy o czymś porozmawiać… - zażartował Jakub Pursa.

Na odpowiedź Kassina nie trzeba było czekać. Tancerz opublikował na Instagramie screena z filmu i napisał:

Jakub Pursa to był tylko gratulacje.

Wyszło zabawnie?

Instagram@MichalKassin