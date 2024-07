W ostatnią niedzielę minął tydzień od "Wielkiego Finału Tańca z Gwiazdami". Pomimo tego, że 14. sezon show się skończył emocje zarówno uczestników jak i widzów nadal nie ustają. W sieci pojawia się mnóstwo informacji i wspomnień dotyczących tanecznego show. Tym razem sentymentalny wpis został opublikowany przez jedną z najmłodszych gwiazd Roksanę Węgiel.

Wiele osób sądziło, że Roksana Węgiel i Michał Kassin wygrają finał "Tańca z Gwiazdami". Jednak wysokie noty jury i głosy od fanów im tego nie zagwarantowały. "Kryształową Kulę" zdobyła inna para, która również zachwycała na parkiecie show i z odcinka na odcinek odkrywała coraz to nowsze karty. "Taniec z Gwiazdami" wygrała aktorka Anita Sokołowska i tancerz Jacek Jeschke. Szczególnie ostatni taniec pary numer 10 zachwycił niemalże wszystkich.

Po tygodniu od finału "TzG" Roksana Węgiel na social mediach dodała nowy wpis, w którym w dużym skrócie opisała swoją przygodę w tanecznym programie i podziękowała oraz pogratulowała osobom związanym z produkcją i innym uczestnikom. Wśród nich znalazł się m.in. Michał Kassin i Anita Sokołowska.

Dziękuję mojemu partnerowi tanecznemu @michalkassin, z którym przebrnęliśmy piękna drogę aż do finału, w którym zdobyliśmy drugie miejsce, dziękuję Michał za profesjonalizm, kreatywność, każdą cenną radę i wskazówkę, wszystko czego mnie nauczyłeś, pokazałeś mi, że limity są tylko i wyłącznie w naszych głowach, dziękuję za to, że wierzyłeś w moje możliwości i eksponowałeś to co najlepsze. Tak się cieszę, że oprócz świetnych treningów, nauki każdego stylu tańca towarzyskiego, zyskałam w Tobie przyjaciela- dobrą duszę.

- dodała piosenkarka.