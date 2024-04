Anita Sokołowska ma predyspozycje do tego, żeby wygrać 14. edycję "Tańca z Gwiazdami". W niedzielnych odcinkach widzimy efekt końcowy jej ciężkiej pracy z tancerzem Jackiem Jaschke. W szóstym odcinku para musi zmierzyć się z trudnym podniesieniem, który na próbach kończy się wieloma siniakami. Nagranie, które trafiło do sieci naprawdę niepokoi.

Anita Sokołowska pokazała, co jej się stało na treningu "Tańca z Gwiazdami"

Anita Sokołowska jest jedną z największych odkryć 14. edycji tanecznego show "Taniec z Gwiazdami: emitowanego na Polsacie. To, co prezentuje aktorka na parkiecie razem ze swoim partnerem Jackiem Jeschke odbiera mowę nawet najbardziej wymagającej jurorce — Iwonie Pavlović. W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" jurorzy oniemieli, gdy aktorka razem ze swoim partnerem zatańczyli fokstrota. Takie show nie mogło zakończy się inaczej, niż przydzieleniem im czterech "10". Jednak para nie zamierza spocząć na laurach i ponownie wzięli się za trudne treningi, którego skutki dają się we znaki.

Instagram @anita_sokolowskaa

Na swoim InstaStories Anita Sokołowska opowiedział o intensywnych przygotowaniach do szóstego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Para ma do zrobienia dość trudne podniesienie, którego ćwiczenie skończyło się wieloma siniakami. Myślicie, że parze uda się opanować ten manewr?

Chciałam Państwu coś pokazać, a my z Jackiem Jeschke jeszcze takie podniesienie jedno mamy, które właśnie skończyło się siniakami w dziwnym miejscu — powiedziała Anita Sokołowska.

Sprawdzicie to w niedziele, dlaczego w takim miejscu, a nie innym — dodał Jacek Jeschke.

I czy warto było? — dodała aktorka.

Instagram @anita_sokolowskaa

Pomimo kilku siniaków nie ma co się obawiać, ponieważ Anita Sokołowska i Jacek Jaschke zatańczą na parkiecie już w najbliższą niedzielę. Na szczęście nie opuszcza ich dobry humor. Na Instagramie pojawiło się również nagranie, jak aktorka leży na ziemi i krzyczy do innej tancerki Izabeli Skierskiej "Nie zostawiaj mnie", przed treningiem z Jaschke. Wygląda na to, że para nie tylko świetnie się dogaduje na parkiecie, ale i poza nim.

Tu mnie boli, tam mnie boli, siniaki, skurcze... Ale dobry humor też jest — napisała Anita Sokołowska.

Instagram @anita_sokolowskaa