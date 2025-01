Maciej Pela w sesji pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie ponownie odniósł się do początków relacji z Agnieszką Kaczorowską. Już jakiś czas temu zdradził, że przed wejściem w związek z tancerką oboje byli w innych relacjach. Co sądzi o tym dziś? Padło gorzkie wyznanie.

Choć od rozstania Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej mijają już kolejne miesiące, to ten temat wciąż budzi emocje. Tancerz nie unika go również na swoich social mediach, gdzie często odpowiada na pytania fanów i jest przy tym niezwykle szczery. Tym razem pochylił się nad kwestią początków jego związku z gwiazdą "Klanu". Już jakiś czas temu przyznał, że oboje byli w relacjach, kiedy zaczęli się spotykać.

Żadne z nas nie zamknęło okna, nie zamknęło poprzedniej relacji. Wypieranie się tego, zakłamywanie rzeczywistości po to, żeby to wyglądało ładniej, jest bez sensu. Trzeba to wziąć na klatę. To jest ludzka natura, że pewne rzeczy się w życiu wydarzają i trzeba po prostu powiedzieć okej, stało się, a nie udawać, że było inaczej. Więc ja np. nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że byłem w związku, gdy wszedłem w kolejny związek. Oboje byliśmy w związkach, kiedy weszliśmy w nowy związek

Żadne z nas nie zamknęło okna, nie zamknęło poprzedniej relacji. Wypieranie się tego, zakłamywanie rzeczywistości po to, żeby to wyglądało ładniej, jest bez sensu. Trzeba to wziąć na klatę. To jest ludzka natura, że pewne rzeczy się w życiu wydarzają i trzeba po prostu powiedzieć okej, stało się, a nie udawać, że było inaczej. Więc ja np. nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że byłem w związku, gdy wszedłem w kolejny związek. Oboje byliśmy w związkach, kiedy weszliśmy w nowy związek

Swojej nie zakończył tak, jak powinien. Zapytany o to, czy jego koniec małżeństwa z Agnieszką Kaczorowską może być tzw. karmą, odpowiedział: