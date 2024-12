Agnieszka Kaczorowska pnie się po szczeblach kariery i nie ogląda się za siebie. Aktorka nie może narzekać na nudę i wciąż dostaje nowe propozycje związane z jej działalnością zawodową. Tym razem postanowiła zaprosić swoje fanki na Bali, aby mogły nauczyć się od niej tańca. Okazało się, że jej (jeszcze) mąż nic nie wiedział o jej kolejnych planach i o wszystkim dowiedział się od mediów. Tak skomentował całą sytuację.

Maciej Pela zaskoczony planami Agnieszki Kaczorowskiej

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było prawdziwym szokiem dla wielu fanów tej dwójki. Teraz była para stara się ułożyć swoją rzeczywistość na nowo, a najważniejsze jest dla nich dobro ich córeczek. Maciej i Agnieszka muszą nieustannie komunikować się w sprawie grafiku i dostosować go pod opiekę nad swoimi pociechami.

Po rozstaniu każde z nich skupiło się też na rozwoju swojej kariery zawodowej. Maciej Pela wrócił do pracy w tańcu, co bardzo go cieszy i uszczęśliwia. Agnieszka Kaczorowska również nie zwalnia tempa i stara się maksymalnie wykorzystać swój czas. Teraz okazuje się, że chce zorganizować wyjazd na Bali ze swoimi obserwatorkami, które muszą zapłacić 5 tysięcy złotych za pobyt i warsztaty taneczne.

Nigdy nie byłam na Bali, więc z wielką radością zgodziłam się (...) Zapraszamy Was na kobiecy wyjazd w maju, do miejsca, gdzie czas się zatrzymuje. Taki czas jest bardzo potrzebny, aby spotkać się ZE SOBĄ… z dala od zagłuszaczy dnia codziennego. Odpoczniemy, potańczymy, będziemy się bawić najwspanialej - napisała Agnieszka na swoim profilu w social mediach.

Agnieszka Kaczorowska będzie musiała zorganizować opiekę nad swoimi córkami, jednak jak udało dowiedzieć się ShowNewsowi, Maciej Pela póki co nie ma pojęcia o planach Agnieszki i jest nimi wyraźnie zaskoczony.

O wyjeździe Agnieszki na Bali dowiaduję się od Was. Nie było ze mną jeszcze nic uzgadniane i dlatego nie wiem, kiedy ona jedzie, dlaczego jedzie i z kim - odpowiedział w rozmowie z ShowNewsem.

Wiadome jest, że córkami Kaczorowskiej i Peli opiekuje się również m.in. mama aktorki. Być może tym razem dziewczynki spędzą czas z babcią, a nie tatą.

