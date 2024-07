1 z 10

Paulina Sykut swoją karierę w show-biznesie zaczynała od udziału w "Idolu" - niestety nie udało jej się dostać do ścisłego finału, w związku z czym zniknęła na chwilę z mediów. Po kilku latach powróciła jako pogodynka Polsatu i wzięła udział w muzycznym show "Tylko nas dwoje", który z resztą wygrała. Z prezenterki pogody szybko stała się jedną z najważniejszych prowadzących różnego rodzaju gale i imprezy stacji, a w zachwyt wprawiła m.in. samą "carycę Polsatu" Ninę Terentiew. Przypomnijmy: Sykut pojawiła się w odważnej kreacji na finale muzycznego show

Teraz do swoich sukcesów może dopisać udział w kampanii reklamowej dla marki NIFE. W ramach współpracy powstała wyjątkowa sesja zdjęciowa, która promuje całą kampanię na sezon wiosna/lato 2014. Jak się okazuje, zaproszenie Pauliny Sykut-Jeżyny do współpracy to nie przypadek.

Jej osobowość oraz styl doskonale współgra z kolekcją NIFE. Prezenterka Polsatu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji idealnie wpisuje się w wizję kobiety NIFE- jest u progu swojej, dynamicznie rozwijającej się kariery, ma doskonałe wyczucie aktualnych trendów i potrafi doskonale łączyć je z klasyką - informuje pr manager marki.

Jak wam się podoba zmysłowa Paulina?

