Wczoraj odbył się finał szóstej edycji "Must Be the Music". Podczas wieczoru dobrze chcieli wypaść nie tylko wokaliści, ale i gwiazdy muzycznego show. Najlepiej ubraną z nich była jak zwykle Paulina Sykut, która postawiła na odważną kreację. Zobacz: Grupa ShataQS wygrała Must Be The Music 6!

Prowadząca program miała na sobie długą koronkową sukienkę z prześwitami odsłaniającymi jej idealną figurę. Całość stylizacji była bardzo lekka i eterycznie. Do tego Sykut postawiła na wieczorowy makijaż z czerwonymi ustami i podkreślonymi rzęsami.

Jak oceniacie wczorajszy look Pauliny?

Gwiazdy i uczestnicy podczas wielkiego finału "Must Be the Music 6":