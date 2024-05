Za nami finał 14. edycji "Tańca z gwiazdami". W ostatnim odcinku show wzięli udział Roksana Wegiel i Michał Kassin, Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk oraz Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Ostatecznie "Kryształową Kulę" zdobyli Anita i Jacek, co nie wszystkim się spodobało. W mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa burza. Internauci zwrócili również uwagę na wpadkę w finale tanecznego show.

To już koniec wielkiego tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami". 14.edycja była na bardzo wysokim poziomie i wybór nie był łatwy. Ostatecznie program wygrali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Drugie miejsce zajęli- Roksana Węgiel i Michał Kassin, a na trzecim miejscu znaleźli się: Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk. Czujni widzowie dostrzegli, że podczas wręczania nagród nie obeszło się bez drobnej wpadki. Oberwało się Paulinie Sykut-Jeżynie!

Podczas werdyktu nie wszyscy mieli okazję się wypowiedzieć, co dostrzegli czujni internauci i na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" wywołała się dyskusja.

Michał jest zawiedziony, widać to po nim

Widzowie dostrzegli, że kiedy Michał Kassin chciał zabrać głos prowadząca zabrała mu mikrofon..

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy:

TAK! Też to zauważyłam, to było chamskie

Strasznie szkoda mi go było, bo On tak grzecznie zapytał, czy może a Ona go zlała i odeszła.

pisali oburzeni internauci.