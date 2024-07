Paulina Sykut znana jest z tego, że lubi bawić się modą. Gwiazda Polsatu za każdym razem, gdy pojawia się publicznie zachwyca perfekcyjnie dobraną i przemyślaną stylizacją, a także nienaganną fryzurą i makijażem. Podczas ostatniego półfinału "Must Be The Music" prowadząca jak zwykle wyglądała rewelacyjnie.

Podczas programu Sykut miała na sobie biały top z błękitną spódnicą Papillon. Kreacja miała spory dekolt, który z pewnością spodobał się męskiej widowni muzycznego show. Kreacja podkreślała również szczupłą i wysportowaną figurę, a przede wszystkim uwydatniła jej piękne jędrne piersi. Gwiazda wyglądała wręcz filigranowo. Paulina swój wczorajszy look uzupełniła o czarne skórzane botki na obcasie z odkrytymi palcami.

Jak oceniacie Paulinę w takim subtelnym wydaniu? Według nas spokojnie zdetronizowałaby kilka gwiazd w amerykańskim rankingu na najseksowniejsze Polki. Zobacz: Doda seksowniejsza od Górniak!