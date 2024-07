Paulina Sykut nawet w zaawansowanej ciąży nie rezygnuje z pracy. Prezenterka jest już w siódmym miesiącu, a nadal co tydzień prowadzi kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". To przymus? Okazuje się, że wcale nie! Gwiazda sama chce pracować, ponieważ... uwielbia swoją pracę! Dlatego z pewnością nie odradziłaby tego żadnej kobiecie w podobnej sytuacji. Chociaż niektórzy mogą nie zgadzać się z Pauliną - ich zdaniem kobieta w zaawansowanej ciąży powinna już tylko odpoczywać, by dziecku nie stało się nic złego.

Dla mnie moja praca jest spełnieniem marzeń, więc czuję się tam doskonale. Jestem zdrowa, silna i mam dużo energii, więc jest standardowo - powiedziała Paulina Sykut w wywiadzie dla Party.pl

Paulina Sykut już wkrótce zostanie mamą swojej pierwszej córeczki Róży.

Prezenterka jednak do końca ciąży nie rezygnuje z pracy, ponieważ... ją uwielbia!