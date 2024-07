Paulina Sykut pokazała najnowsze selfie! Prezenterka, która jest obecnie w zaawansowanej ciąży, nadal nie zwalnia tempa. Ciąża wyraźnie służy gwieździe. Paulina świetnie się czuje i nie przestaje pracować. Regularnie pojawia się na antenie m.in. jako prowadząca "Taniec z Gwiazdami". Jest również aktywna w social mediach. Na jej Instagramie właśnie pojawiło się najnowsze selfie, które wprawiło w zachwyt fanów. Polecamy: Nieplanowana ciąża w młodym wieku – jak powiedzieć rodzicom?

Paulina Sykut pozuje na nim w ślicznej, czarnej sukience, odciętej nieco powyżej talii. W tej stylizacji faktycznie niemal nie widać jej ciążowego brzuszka!

7 miesiąc a brzucha brak. Ciekawe jakim cudem - skomentowała zdjęcie jedna z fanek gwiazdy.

Przez całą ciążę Paulina wygląda bardzo szczupło, a wszyscy zastanawiają się, jak ona to robi. Rozwiązanie tej zagadki jest proste - to zasługa idealnie dopasowanych do odmiennego stanu gwiazdy strojów, które maskują brzuszek. Naszym zdaniem, prezenterka w ciąży wygląda fenomenalnie! Zobaczcie najnowszą fotkę!

Paulina Sykut w zaawansowanej ciąży wygląda przepięknie!

Fani prezenterki nie mogą wyjść z podziwu nad jej figurą! Redakcja Party.pl dołącza się do tych zachwytów.