Lada moment Paulina i Jakub Rzeźniczakowie powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Ukochana piłkarza chętnie relacjonuje w sieci ostatnie chwile przed porodem, a tym razem pokazała, jak rozpieszcza swojego męża. Niejeden by pozazdrościł.

Tak ciężarna Paulina Rzeźniczak dba o męża

Chociaż zdaje się, że dopiero co dowiedzieliśmy się o ciąży Pauliny Rzeźniczak, do porodu została już raptem chwila. Ostatnie miesiące upłynęły małżonkom pod znakiem wielu pięknych chwil, ale również mnóstwem stresujących momentów. Sporym echem odbił się ich wywiad w "Dzień Dobry TVN", a ostatnio dowiedzieliśmy się, że Jakub Rzeźniczak stracił pracę!

Mimo wszystko Paulina stara się w spokoju przetrwać końcówkę ciąży i skupić wyłącznie na przygotowaniach do powitania na świecie córeczki. Na Instagramie chętnie relacjonuje, jak z Kubą spędzają ostatnie wieczory w dwójkę, a tym razem pochwaliła się nawet, w jaki sposób rozpieszcza ukochanego.

Zobacz także: Smutne wieści o Jakubie Rzeźniczaku. Niestety, to koniec

Chociaż koniec ciąży z pewnością nie jest dla Pauliny zbyt łatwy, ta stara się być wciąż aktywna i nie rezygnować nawet z gotowania, które sprawia jej wielką przyjemność. Teraz pokazała kolację, jaką przyrządziła specjalnie dla męża, a także nagrała dokładny przepis. Rzeźniczak zostawił pod filmikiem kilka słów od siebie, wychwalając zdolności kulinarne żony.

Jedno z lepszych Twoich dań Kochanie

Pochwały posypały się także ze strony internautów, a co poniektórzy przyznali wprost, że Kuba jest wielkim szczęściarzem, co zresztą on sam dumnie potwierdził.

Szczęściarz

Uwielbiam Twoje przepisy

Ale to musi być dobre

