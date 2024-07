Wczoraj Kuba Wojewódzki wrócił do telewizyjnej ramówki z nowym sezonem swojego show. Pierwszymi gośćmi dziennikarza byli piłkarz Robert Lewandowski i Miss Polonia 2012 Paulina Krupińska. Showman jak zwykle prowokował swoich rozmówców do wyznań, a także chciał pokazać ich z zupełnie innej strony.

Wojewódzki niewątpliwie był pod wrażeniem urody Krupińskiej. Podstępem chciał się do niej zbliżyć cieleśnie. Podczas rozmowy Miss wyznała, że nie poci się. Kuba wykorzystał sytuacje i ją obwąchał. Na kanapie Paulina opowiedziała również o swojej pasji, którą jest freeride, a także pokazała siniaki i krwiaki, jakie pozostawia ekstremalna jazda na rowerze. Showman oczywiście musiał dotknąć zgrabnych nóg gwiazdy i namacalnie się o tym przekonać

W dalszej rozmowy Krupińska chciała udowodnić, że potrafi drwić z własnych niedoskonałości i mimo iż piastuje tytuł Miss, to jest normalną dziewczyną. Paulina przyznała się, że ma cellulit, jednak nie nękają ją jeszcze rozstępy.

- Ja właśnie o to dbam, by być taką normalną dziewczyną, która właśnie wsiada na ten rower w dresie, w czapce. To jest dla mnie bardzo ważne, gdzieś tam tak naturalność. Tutaj jestem w roli Miss Polonii. Na oficjalnych wyjściach muszę zrobić sobie makijaż, piękne włosy, ubrać się schludnie, czysto. Na co dzień jestem dziewczyną, która zakłada dżinsy i bluzę - powiedziała Paulina.