Wiosna rozpoczęła się na dobre, a to oznacza jedno- koniec z zimowymi stylizacjami. Czas najwyższy przejrzeć szafę i wyjąć z niej klasyki, które sprawdzają się od lat. Doskonale wie o tym Julia Wieniawa, która niedawno została "przyłapana" przez paparazzi. Gwiazda, która zdobyła popularność dzięki roli w "Rodzince.pl", wybrała się na miasto w beżowym trenczu. Podobny klasyk znajdziecie teraz w Pepco!

Reklama

Julia Wianiawa zachwyca w beżowym płaszczu za ponad 2 tysiące

Julia Wieniawa w zaledwie kilka lat stała się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Na swoim koncie ma role w hitowych serialach i filmach, ale z powodzeniem podbija również rynek muzyczny. Julia Wieniawa ma mnóstwo fanów - tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 mln osób. Młoda gwiazda za pośrednictwem mediów społecznościowych chętnie opowiada o nowych, zawodowych wyzwaniach, ale również pokazuje swoje modowe wybory. Już kilka miesięcy temu pokazała się w beżowym płaszczu, który od lat nie wychodzi z mody. Aktorka wybrała projekt od La Manii za ponad 2 tysiące złotych.

Kilka tygodni temu Julia Wianiawa wyciągnęła swój płaszcz z szafy i wybrała się w nim na miasto. Beżowy trencz zestawiła z szarymi spodniami i krótkim białym topem. Look uzupełniły bordowa torebka i czerwone , sportowe buty.

Ponadczasowy trencz za 90 złotych w Pepco

Jeżeli spodobał się wam płaszcz Julii Wieniawy, ale wolicie trencze w bardziej klasycznym wydaniu, to lećcie do Pepco. Znaleźliśmy idealny płaszcz w popularnej sieciówce i to za mniej niż 100 złotych. W ofercie Pepco znalazł się beżowy trencz z wiązaniem w talii za uwaga... 90 złotych.

Beżowy trencz to klasyk, który chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Ten model płaszcza pasuje do każdej stylizacji- świetnie sprawdzi się w połączeniu z eleganckim lookiem, ale równie dobrze zagra ze sportowym zestawem.

Tylko spójrzcie na to cudo z Pepco! Skusicie się?

Zobacz także:

Reklama