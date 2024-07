Patryk Pniewski otworzył sklep internetowy The Pill Store, w którym jego fani będą mogli kupić koszulki zaprojektowane specjalnie dla nich - m.in. t-shirty z napisem "Dziubas", czyli z przydomkiem przystojnego aktora. Jakie ceny?

Na razie w sklepie można kupić t-shirty, w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i białej) - za 69 zł. Gwiazdor "Pierwszej Miłości" jest bardzo podekscytowany i zachęca fanki do kupna jego koszulek:

@ThePillStore - ZAPRASZAM DO POLUBIENIA I OBSERWOWANIA - moje dziecko z ktorego jestem szczerze dumny wlasnie wyleciało z gniazda by ruszyć dalej w wszechświat...???????? Od początku do końca to ja rodziłem w ciężkich bólach. Bez cesarki... ???? ???? ???? thepillstore.pl ???? - pisze Patryk (pisownia oryginalna).

A skąd wziął pomysł na otwarcie tego sklepu? Powiedział tylko nam!

Na pomysł ze sklepem z koszulkami wpadłem będąc w podstawówce! (śmiech). Na corocznym pchlim targu zorganizowanym przez szkołę popisałem mazakami białe koszulki które kupiłem w lumpeksie i sprzedawałem koleżankom. (śmiech). Teraz wygląda to bardziej profesjonalnie.

Jako pierwszy pośród tych wszystkich sklepów wpadłem na pomysł, żeby wyróżnić go tym, żeby reprezentowały go twarze. Julia Wieniawa młoda aktorka, od małego twarz polskiego Disneya - szerszej publiczności znana z Rodzinki.pl ze swoją osobowością i piękną urodą świetnie pasuje do tej marki. Bartek Aniołkowski - model, który na sesję przyleciał prosto z Mediolanu. Moje fanki podsyłały sobie jego zdjęcia i mówiły, że wygląda jak mój brat. Jak brat no to idealnie pasuje! (śmiech). Roman Gelo to bardzo znany w świecie mody bloger modowy. Wiele słyszy się tylko o podobnych w jego fachu w wersji żeńskiej, on patrząc na jego pracę czuje, że zawojuje jako męska część tej modowej blogosfery! Te trzy osobowości idealnie obrazują markę The Pill Store której jestem założycielem.