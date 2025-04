Michał Szpak to polski artysta, który zdobył popularność dzięki swojemu wyjątkowemu głosowi oraz oryginalnemu stylowi, który przyciąga uwagę zarówno na scenie, jak i poza nią. Jego wizerunek łączy elementy ekstrawagancji, klasyki i awangardy. Często widzimy go w odważnych, kolorowych strojach, które są pełne detali, takich jak frędzle, pióra czy błyszczące akcenty. Michał nie boi się eksperymentować z modą, a jego styl charakteryzuje się nie tylko odwagą, ale także swobodą i wyrazistością.

Reklama

Michał Szpak sfotografowany przez paparazzi

Michał Szpak znany jest z zamiłowania do mocnych, teatralnych akcentów, które dodają jego występom niepowtarzalnego charakteru. Jego styl to swoista mieszanka męskości i androgynii, która sprawia, że jest postacią, która wyróżnia się w polskim show-biznesie. Michał Szpak często łączy elementy rockowe z eleganckimi akcentami, tworząc unikalny, artystyczny look, który odzwierciedla jego osobowość – pełną pasji i charyzmy.

Tym razem paparazzi przyłapali Szpaka w drodze na siłownię. Nawet podczas wyjścia na trening stylizacja Michała była intrygująca. W szczególności torebka, którą wybrał, rzuca się w oczy. Pomimo mikroskopijnych rozmiarów ma w sobie TO coś.

Michał Szpak i jego mini torebka

Torebka, którą miał ze sobą Michał Szpak podczas wizyty na siłownię, pochodzi od marki Bimba y Lola i można ją kupić w cenie 1,115 zł. Jest to czarna torebka typu bucket, wyróżniająca się efektownym designem. Ozdobiona jest dużymi oczkami i metalicznymi elementami, które nadają jej rockowego charakteru. Dodatkowo posiada frędzle z boku, które dodają jej dynamizmu i oryginalności. Wykonana z gładkiej skóry, ma minimalistyczny wygląd, ale z mocnym akcentem, który przyciąga uwagę. Jest to model w wersji mini, doskonały do noszenia na co dzień, oferujący funkcjonalność i styl. Na przodzie widoczna jest także nazwa marki – Bimba y Lola. Jest to torebka, która świetnie pasuje do casualowych, ale również nieco bardziej odważnych stylizacji.

Znaleźliśmy torebkę podobną do tej Michała Szpaka

Torebka, jaką posiada Michał Szpak, zainspirowała również sieciówki. Gdzie można dostać torebkę podobną do tej, co ma piosenkarz? Podobną czarną torebeczkę typu worek dostaniemy w Mohito za 99,99 zł. Aktualnie torebka jest przeceniona na 59,99 zł.

Reklama

Torebka z Mohito wykonana jest z poliestru. Jej powierzchnię zdobią liczne metaliczne elementy w kształcie okrągłych ćwieków. Dzięki nim torebka zyskuje rockowy, ale zarazem elegancki charakter. Jest wyposażona w regulowany pasek oraz łańcuszek, co pozwala na wygodne noszenie jej na ramieniu lub w dłoni. Wysokiej jakości wykonanie, połączone z nowoczesnym designem, sprawia, że jest to doskonała opcja zarówno do codziennych stylizacji, jak i na wyjątkowe okazje. Torebka ta łączy w sobie prostotę formy z wyrazistym, modnym akcentem, co sprawia, że staje się atrakcyjnym dodatkiem w wielu zestawach.