Patryk Pniewski w nowej roli! Jako model czuł się bardzo dobrze, choć... był trochę zestresowany. Jak mu szło, gdy prezentował różne ubrania? Patryk ma przecież swój styl.

Tak, faktycznie bawię się teraz w modela, ale to bardziej fajna przygoda. Nie wiążę przyszłości z modelingiem. Ale wiadomo, jak są ciuszki, to trzeba je jakoś pokazać. To są fajne rzeczy, które dobrze leżą, są dobrej jakości, a nie takie, co się popsują po jednym praniu. Trochę się stresuję, bo gorzej mi idzie przed aparatem niż przed kamerą – śmieje się Patryk Pniewski.