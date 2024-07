Patryk Pniewski zaprojektuje własną linię ubrań! Przystojny aktor coraz bardziej rozwija swoją karierę i zdecydował się pójść w nieco inną stronę. Gwiazdor znany z serialu "Pierwsza miłość" chcąc sprawić radość swoim fanom i fankom, postanowił zaprojektować kolekcję ubrań z charakterystycznym dla niego motywem i napisem "Dziubas". Patryk Pniewski często w swoich wypowiedziach właśnie tak zwraca się do swoich wielbicieli. Aktor podąża za trendami i podobnie jak inni młodzi artyści, w tym Dawid Kwiatkowski i Honorata Skarbek, już wkrótce zaprezentuje ubrania z własnej kolekcji. Małą zapowiedź pokazał na swoim profilu na Instagramie. Jesteśmy pewni, że fanki Patryka z pewnością skuszą się na jakiś produkt z jego oferty. W końcu Pniewski to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Co sądzicie o tym pomyśle?

