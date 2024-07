Patryk Pniewski w programie "Wojtek Jagielski na żywo" opowiedział o bardzo zażyłej relacji ze swoją babcią, która zmarła kilka miesięcy temu. Młody aktor nie krył wzruszenia i w rozmowie z dziennikarzem i przyznał, że to ogromna strata dla niego. Gwiazdor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, jak ważna jest dla niego rodzina i relacje z bliskimi, a w szczególnie ciepłych słowach wypowiadał się na temat swojej babci. Podczas wywiadu Patryk Pniewski się wzruszył i opowiedział o tym, że ostatnie święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe i po raz pierwszy od 24 lat spędził je bez ukochanej osoby, która była jego najlepszą przyjaciółką. To pierwsza taka rozmowa, w której Patryk tak otwarcie zdradził, jak bardzo to przeżył:

Reklama

Pierwszy raz od 24 lat spędziłem Wigilię bez swojej ukochanej babci, którą bardzo kocham. Pierwszy raz czuję takie coś, że jeżeli kiedyś za kimś tęskniłem i wydawało mi się, że to jest bardzo duża tęsknota i że bardzo mi brakuje tej osoby to to w ogóle nie jest do porównania. Pierwszy raz odczułem, że za kimś tęsknię, kogoś bardzo mi brakuje, to nigdy nie wróci i że już nie jestem dzieckiem, którego się klepie po pupci i który dostaje prezenciki, bo tylko babcia mi je dawała od 18. roku życia.

Patryk Pniewski też opowiedział o zażyłej relacji z babcią:

Zawsze jak przyjeżdżałem do Płocka to pierwsze miejsce, jakie odwiedzałem, nawet częściej niż mój dom rodzinny to był właśnie dom babci. To była moja najlepsza przyjaciółka. Zawsze piliśmy sobie razem kawkę, plotkowaliśmy. Szczerze powiedziawszy to ona wiedziała o mnie więcej niż moi rodzice i o moich ekscesach warszawskich: że upiłem się i zgubiłem kartę bankomatową, a mama by mi walnęła kazania zaraz.

Dzisiaj Dzień Babci, więc koniecznie odwiedźcie lub zadzwońcie do swoich babć!

Zobacz: Dramat Pniewskiego na wakacjach. Obok jego hotelu był zamach terrorystyczny: "Uratował nas kac"

Zobacz także

Patryk Pniewski szczerze opowiedział o śmierci babci

Patryk Pniewski nie krył wzruszenia, kiedy opowiadał o swojej babci