Od momentu wypadku, w którym zginął Patryk, Sylwia Peretti niejednokrotnie już wypowiedziała się na temat osobistej tragedii, choć początkowo całkowicie odcięła się od mediów. Jej mąż z kolei zrobił to dopiero niedawno, zamieszczając w sieci poruszający wpis. Poświęcił go ukochanej.

Wzruszający wpis męża Sylwii Peretti

Tragiczny wypadek, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku, do dziś budzi ogromne emocje. Przez wiele tygodni było o nim naprawdę głośno, w szczególności dlatego, że śmierć poniosło w nim czworo młodych ludzi, a w tym syn bohaterki "Królowych życia". Strata syna zmieniła życie Sylwii Peretti w koszmar, z którym do dziś trudno jest jej sobie poradzić.

Sylwia Peretti z synem Instagram@sylwia_peretti

By jakoś uporać się z żałobą, odsunęła się od mediów społecznościowych, ale gdy wróciła, profil na Instagramie zaczęła traktować jak pamiętnik, w którym co jakiś czas zamieszcza wzruszające wpisy, opowiadając o ogromnym bólu i tęsknocie za synem. Ostatnio Sylwia Peretti opublikowała tam chwytające za serce wyznanie, poświęcone ukochanemu mężowi.

W połowie stycznia również on sam wrzucił na swój Instagram zdjęcie z wyjazdu, na którym pozuje z Sylwią i po raz pierwszy od czasu wypadku zdobył się na tak osobiste wyznanie. Podobnie jak jego ukochana niedawno, teraz on postanowił na forum powiedzieć o tym, jak ważna jest dla niego żona.

Moja inspiracja, siła, opoka, miłość i najlepsza przyjaciółka w jednym

W komentarzach internauci okazali ogrom wsparcia dla Sylwii i Łukasza, ale też wyrazili wielką tęsknotę za bohaterką "Królowych życia". Warto jednak wspomnieć, że ta powoli przekonuje się do pokazywania w sieci kadrów z życia codziennego. Trudno jednak przewidzieć, kiedy na stałe wróci do odbiorców.