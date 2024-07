Już od jakiegoś czasu krążyły plotki, że Filip Chajzer wystąpi na Fame MMA. Wszystko oficjalnie potwierdziło się podczas ostatniej konferencji. W sieci wybuchła burza a dziennikarz postanowił wytłumaczyć się ze swojej decyzji. W obszernym wpisie poruszył między innymi najokrutniejszy dzień swojego życia, który miał miejsce równo 9 lat temu. Wówczas musiał zmierzyć się ze stratą swojego ukochanego syna Maksymiliana.

Filip Chajzer o decyzji udziału w FAME MMA

Po odejściu z TVN, Filip Chajzer skupił się na rozwoju swojego nowego biznesu. Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że Filip Chajzer szuka pracowników do swojej kebabowni. Okazuje się jednak, że były prezenter "Dzień Dobry TVN" zdecydował się także zawalczyć we freak fightach, co nie podoba się wielu jego odbiorcom, którzy nawet nie szczędzą mu słów zawodu. Dziennikarz postanowił odnieść się do zamieszania w obszernym wpisie na Instagramie:

Czy to się komuś podoba czy nie - będę się lać w FAME MMA. Dlaczego ? Bo mogę i takie mam FLOW. - zaczął.

Wielu uważa, że skusił się na łatwe pieniądze, czemu Filip Chajzer nie zaprzeczył, twierdząc: "Na początku myślałem, że tak. Kupiłem mieszkanie w Hiszpanii i kredyt spłaci się dość szybko". Jednak zaznaczył: "Później dotarło do mnie, że ta walka jest dla mnie mega ważna. Nie walka z kimś, a o moje nowe życie. Treningi ustawiają mi mindset jakiego nigdy nie miałem". Jednocześnie wrócił wspomnieniami do najtrudniejszego dnia swojego życia, czyli do dnia śmierci swojego ukochanego synka Maksymiliana:

Zrzuciłem też dziś z siebie gigantyczny ciężar w bardzo ważny dzień. Dziś mam rocznicę najtrudniejszego dnia mojego życia i to dziś pierwszy raz od 2015 czuję, że wygrywam. Musiałem przerobić te lekcję. Przegrana była o włos, ale dałem radę!!!

Podczas konferencji przed galą FAME MMA Filip Chajzer odważył się także na smutne wyznanie na temat swojego uzależnienia, z którym musiał się mierzyć w ostatnich latach.

