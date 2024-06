Barbara Sienkiewicz zmarła w wieku 69 lat. Jej nagła śmierć wstrząsnęła mediami. Aktorka "Klanu" zmarła w nocy w 6 na 7 czerwca, osieracając dwoje 9-letnich dzieci. Maluchy przyszły na świat w 2015 roku, a Barbarę Sienkiewicz okrzyknięto "najstarszą matką w Polsce". Teraz głos w sprawie tego, co stanie się z dziećmi zabrała Wanda Nowicka.

Media poinformowały dziś o śmierci "najstarszej matki w Polsce". Ujawnione smutne kulisy śmierci Barbary Sienkiewicz wskazują na to, że w dramatycznej chwili w domu były dzieci. Ania i Piotruś mają dopiero 9 lat. Kilka lat temu zmarła aktorka wskazywała, że po jej śmierci dziećmi ma zając się Wanda Nowicka, jednak posłanka komentowała sprawę przyznając, że dowiedziała się o takim fakcie z mediów. Wszyscy zastanawiają się, co stanie się teraz z dziećmi Barbary Sienkiewicz. Wanda Nowicka zabrała głos w rozmowie z "Faktem":