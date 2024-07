Patryk Pniewski świadkiem zamachu terrorystycznego

Dramat Patryka Pniewskiego! Młody aktor był świadkiem zamachu terrorystycznego w Tel Avivie, do którego doszło 20 metrów od jego hotelu. Gwiazdor "Pierwszej miłości" na swoim Facebooku napisał, że uratował go... kac. Pniewski jest w szoku!

Patryk Pniewski wraz z koleżanką Joanna Opozdą, spędzają wspaniałe chwile na wakacjach w Izraelu. Młody aktor często wstawia na serwisy społecznościowe piękne fotki z urlopu. Sielankę aktorskiej pary przerwał atak terrorystyczny w pobliżu ich hotelu, w którym, jak podają zagraniczne media, zginęły dwie osoby. Jak pisze sam aktor, uratował go... noworoczny kac:

Przed chwila doszło do zamachu terrorystycznego w Tel Avivie 20 metrów od naszego hotelu. Nic nam nie jest, wszystko ok, nie możemy wyjsc z hotelu. Uratował nas kac. Kondolencje dla rodzin ofiar.... Jestem w szoku.... - pisze zszokowany Pniewski

Mamy nadzieję, że Patryk bezpiecznie wróci do Polski.

Posted by Patryk Pniewski on 1 stycznia 2016