Marta i Patryk pojawili się w 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w poszukiwaniu prawdziwej, szczerej miłości na całe życie. Para od początku była sobą zauroczona, a na oczach tysięcy widzów nie szczędzili sobie drobnych czułych gestów. W finałowym odcinku podjęli decyzję o kontynuowaniu małżeństwa, a zaledwie kilka tygodni później ich małżeństwo się rozpadło. Do tej pory programowi małżonkowie dość enigmatycznie tłumaczyli swoją decyzję, jednak po ostrych słowach Marty, Patryk przerwał milczenie. Co wydarzyło się między uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po wyjeździe kamer?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Patryk wyjaśnia powody rozstania z Martą

Marta i Patryk od początku byli ulubioną parą widzów, którzy wróżyli im wspólną przyszłość. Programowi małżonkowie dogadywali się niemal we wszystkich najważniejszych sprawach, jednak dzieląca ich odległość wciąż wracała w ich rozmowach jak bumerang. W finale oboje poinformowali ekspertów, że zamierzają pozostać w małżeństwie, jednak w odcinku specjalnym Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o rozwodzie.

Widzowie nie mogli w to uwierzyć, a w mediach społecznościowych uczestników show pojawiło się mnóstwo pytań od internautów, którzy pytali o powody rozstania. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydała oświadczenie, w którym uderzyła w Patryka, twierdząc, że to on ponosi winę za rozpad małżeństwa. Na odpowiedź uczestnika show nie trzeba było długo czekać. Teraz z kolei w rozmowie z cozatydzien.pl Patryk opowiedział o powodach rozstania.

Mogę też powiedzieć śmiało, że mieliśmy inny charakter - powiedział Patryk.

Patryk przyznał, że on i Marta nie poruszyli kilku najważniejszych kwestii, które powinny być fundamentem ich związku. Uczestnik show stwierdził, że największym problemem była nie tylko odległość, ale brak chęci z obu stron, aby podjąć ryzyko przeprowadzki.

W sobotę miała przyjechać kamera, a ja w piątek pojechałem do domu. Od tego momentu kontakt był słabszy. Już się psuło między nami. (...) Chciałem, abyśmy poszukali jakiegoś innego rozwiązania, spotkali się pośrodku, nie chciałem rozwodu, nie proponowałem również przyjaźni, to Marta stanowczo oznajmiła, że skoro nie przyjadę, to ona chce rozwodu. Wtedy to się skończyło. - powiedział Patryk w rozmowie z cozatydzien.pl.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że ma żal do Marty, jednak nie chce rozpamiętywać przeszłości, ponieważ w jego życiu pojawiła się już nowa partnerka. Patryk przez długi czas musiał ukrywać swój nowy związek, co okazało się dla niego łatwiejsze, niż przypuszczał.

Nie było mi trudno zachować wszystkiego w tajemnicy. Bezstresowo do tego podszedłem. Nie musiałem się też jakoś specjalnie ukrywać z partnerką. - powiedział.

Rodzina Patryka bardzo polubiła Martę i miała nadzieję, że Patryk ułoży sobie z nią życie. Teraz jednak wspierają jego nową miłość i z całych sił mu kibicują.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć zarówno Marcie, jak i Patrykowi dużo szczęścia.

