Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po krótkiej przerwie wróciła do aktywności na Instagramie i odpowiedziała na kilka pytań internautów, którzy chcieli dowiedzieć się, co dziś słychać u byłej uczestniczki kontrowersyjnego eksperymentu. Marta zdradziła, czy rozwiodła się już z Maciejem i wyznała, czy odnalazła swoje szczęście po programie.

Marta wzięła udział w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i wzięła ślub z Maciejem. Niestety, między uczestnikami eksperymentu TVN nie zaiskrzyło i ostatecznie podjęli decyzję o rozstaniu. W wielkim finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Maciej nie oszczędzał Marty i mocno ją zaatakował. Teraz była uczestniczka kontrowersyjnego programu telewizyjnego podczas relacji na InstaStories zdradziła, że wciąż nie rozwiodła się z mężem.

Jeżeli chodzi o rozwód to w końcu ruszam z tematem. Wysłałam do adwokata wszystkie dokumenty więc stwierdziłam, że niedługo, mam nadzieję, że do roku czasu, zamknę ten temat raz na zawsze. Nie zależy mi na tym specjalnie bo nie jestem w związku, ale nie lubię utrzymywać takiego małżeństwa na papierze, zresztą bardzo nieudanego- wyznała podczas relacji.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się również na szczere wyznanie i przyznała, że jest samotna i chciałaby żeby w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna.

Na pewno jestem taką wrażliwą kobietą i potrzebuję uwagi. Tego mężczyzny gdzieś tam mi brakuje i to jest takim kamykiem w bucie. Staram się doceniać to co mam, to ni jest prawda, że jak ktoś ma dziecko to już jest spełniony na amen i niczego mu w życiu nie brakuje. Mi bardzo brakuje związku i bardzo brakuje uczucia.