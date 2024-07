Festiwal w Opolu zbliża się wielkimi krokami, a z okazji jubileuszowej 50. edycji miała na nim wystąpić plejada polskich gwiazd z Marylą Rodowicz i Edytą Górniak na czele. Niestety, kilka dni temu Edyta poinformowała, że zmuszona jest wycofać się z tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy: Górniak zrezygnowała z występu w Opolu

Kolejną gwiazdą, która zdecydowała się zrezygnować z występu na słynnym festiwalu jest Patrycja Markowska. Piosenkarka za pośrednictwem swojego Facebooka poinformowała dziś, że do takiej decyzji zmusiły ją problemy logistyczne - tego samego dnia artystka gra dwa koncerty, których nie udało się przełożyć na inny termin. Markowska wspomina też o tym, że utwór, który miała wykonywać w Opolu musiałby zostać skrócony do regulaminowych 3 minut, a to jej zdaniem nie wyszłoby mu na dobre.



Już pewnie wiecie,że zrezygnowaliśmy z udziału w koncercie premier w Opolu.Powodów było kilka. Najważniejszy jest taki,że nie udało nam się znaleźć zastępstwa na dwa koncerty które gramy w tym terminie,a które zakontraktowane były dużo wcześniej. Nie ma tego złego.Nie wiem czy skrócenie piosenki "Dzień za dniem" do czasu określonego w regulaminie, dobrze by jej zrobiło. Są piosenki, w których tekst odgrywa ważną rolę i skracanie ich odbiera im wagę - napisała Markowska.

Opole traci kolejne duże nazwisko. Myślicie, że oglądalność festiwalu na tym ucierpi?

