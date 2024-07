Patricia Kazadi przeżywa teraz bardzo dobry czas. Artystka nagrała właśnie nowy singiel i rozpoczęła pracę nad serialem o Eugeniuszu Bodo. Oprócz niej pojawi się tam kilka innych gwiazd. Zobacz: Gwiazdy na planie serialu „Bodo”: Królikowski, Kazadi, Hirsch i inni

Teraz przed wokalistką kolejne wyzwanie! Jak udało nam się dowiedzieć, Kazadi wybiera się w podróż do Kongo! Patricia wystapi na gali rozdania nagrod muzycznych Billy Awards 2015, ponieważ została nominowana w kategorii "Artysta międzynarodowy". Ponadto pojawi sie na scenie z legendą muzyki afrykańskiej - Papa Wemba.

"Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i spełnienie marzeń. To moja pierwsza podróż do Afryki. Nominacja jest dla mnie tym bardziej wyjątkowa, gdyż do tej kategorii nominują sami słuchacze", mówi nam Kazadi.