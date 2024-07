Każda kobieta ma w sobie coś z artysty. Dla malarza czyste płótno to zaproszenie do kreowania i wyrażania siebie poprzez kolory, kształty, faktury. Dla miłośniczek makijażu płótnem staje się twarz. Z takiego założenie wychodzi marka AVON, która stworzyła nową linię kosmetyków Mark.

Najbardziej nasycone kolory i najnowsze trendy w makijażu. AVON Mark to coś dla kobiet, które pragną wyrażać siebie poprzez makijaż oraz tworzyć oryginalny make-up i dobrze się przy tym bawić.

Nic więc dziwnego, że ambasadorką nowej linii kosmetyków została Patricia Kazadi – energiczna i kreatywna osobowość telewizyjna, piosenkarka i aktorka. Artystyczna dusza oraz szczypta szaleństwa, jakie towarzyszą Patricii w codziennym życiu, idealnie odzwierciedlają filozofię Mark.

Nowa ambasadorka świetnie odnalazła się w swojej roli:

Mark pozwala mi wyrazić siebie – inspiruje mnie do kreowania zupełnie nowych makijaży, do eksperymentowania z odważnymi kolorami oraz do zabawy najnowszymi trendami. "Czasami śmieję się, że ta linia chyba została stworzona specjalnie dla mnie – powiedziała Patricia Kazadi.

W propozycjach Mark znalazły się kosmetyki do makijażu ust, oczu, twarzy i paznokci – zarówno bestsellery z dotychczasowej oferty AVON oraz nowości, które są wynikiem ponad dwuletnich badań nad nowymi technologiami w laboratoriach AVON. Jednym z najbardziej przełomowych kosmetyków w propozycjach Mark jest tusz do rzęs Spectra Lash, który w zależności od potrzeby, zapewnia aż do 8 razy pełniejsze rzęsy.

Mark to szeroka gama produktów dla prawdziwych miłośniczek kreowania makijażu – od korektorów i podkładów o konsystencjach musu, pozwalających na 24-godzinne pokrycie niedoskonałości, aż do innowacyjnych maskar, zapewniających objętość bez grudek, obsypywania czy sklejenia oraz wyrazistych cieni i błyszczyków inspirowanych najnowszymi trendami w makijażu.

Wyraź siebie z nową linią Mark. Bo kto powiedział, że nie możesz?

Pełną linię produktów można zamówić od 2 marca 2017 r. u Konsultantek Avon lub w sklepie internetowym na avon.pl, a także kupić w AVON Studio w warszawskich Złotych Tarasach.