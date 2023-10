Patricia Kazadi w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądało jej życie, kiedy na każdym rogu czekali na nią paparazzi. Gwiazda nie ukrywa, że jakiś czas temu w obawie przed niekorzystnymi zdjęciami wolała nie wychodzić z domu. Jak wygląda to dziś? Sprawdźcie, co o paparazzi powiedziała nam Patricia Kazadi.

Patricia Kazadi już od wielu lat jest związana z polskim show-biznesem. Jakiś czas temu przestała jednak tak często pojawiać się na oficjalnych imprezach i unikała rozgłosu. Teraz gwiazda przed naszą kamerą odpowiedziała na pytanie, czy wychodząc do sklepu, czy ze znajomymi nie obawiała się, że za rogiem spotka paparazzi, którzy będą chcieli zrobić jej zdjęcia.

Tak, był taki czas. To był bardzo intensywny czas, około 10 lat temu. Rzeczywiście, raczej nie wychodziłam z domu do sklepu, do galerii. Musiałam się liczyć z tym, że jak idę do restauracji ze znajomymi to mogą być zdjęcia więc nie wychodziłam bez makijażu- wspomina gwiazda.