Dominika Serowska, partnerka znanego tancerza Marcina Hakiela, znowu stała się tematem dyskusji w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą dosadnej odpowiedzi na komentarze jednej z internautek, która zarzuciła jej... ingerencje w wygląd. Serowska tego komentarza nie zamierzała zostawić bez odpowiedzi!

Marcin Hakiel, znany szerokiej publiczności m.in. z programu „Taniec z Gwiazdami”, po zakończeniu poprzedniego związku znalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Para od samego początku swojego związku wzbudzała duże zainteresowanie mediów oraz fanów. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a zakochani chętnie dzielili się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, co tylko podsycało ciekawość fanów.

Dominika Serowska, choć początkowo pozostawała w cieniu popularnego partnera, szybko zyskała własne grono wiernych obserwatorów. Jej autentyczność i otwartość sprawiły, że coraz więcej osób śledzi jej życie codzienne. Internauci coraz śmielej zadają jej też pytania. Podczas ostatniego Q&A na Instagramie Serowskiej jedno z pytań sprawiło, że partnerka Hakiela postanowiła dosadnie odpowiedzieć.

Dominika Serowska zorganizowała sesję Q&A na Instagramie, podczas której pojawiły się pytania sugerujące, że poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Jedna z internautek wprost zarzuciła jej, że ma „napompowane” usta.

Dominika znana jest z tego, że nie pozostawia tego typu wiadomości bez odpowiedzi. I tym razem postanowiła zabrać głos.

Powiem to po raz chyba ostatni, bo już tyle razy to mówiłam. Ani moje usta, ani moje piersi nie są napompowane. Nie wiem, czy tak ciężko jest w to uwierzyć? Moja twarz też nie jest napompowana, takie mam policzki, mam wystające kości policzkowe. No i to tyle

- odpowiedziała Serowska dobitnie.