Marcin Hakiel i jego ukochana spodziewają się dziecka. Wieściami o tym, że ich rodzina się powiększy pochwalili się nagle, podczas jednego z medialnych wyjść. Internauci koniecznie chcą wiedzieć, jak na to, że Marcin Hakiel zostanie ojcem, zareagowała jego była żona. To pytanie postanowili zadać jego obecnej partnerce, a ona nie przemilczała tematu.

Reklama

Partnerka Marcina Hakiela o Katarzynie Cichopek

Chociaż od rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minęło już sporo czasu, fani wciąż dopatrują się między byłymi partnerami konfliktów. Dziś oboje są w nowych związkach. Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim a Marcin Hakiel z Dominiką, z którą zdecydował się powiększyć rodzinę. Ciążowy brzuszek po raz pierwszy pokazali na imprezie z okazji urodzin Pudelka, jednak do tej pory to nie była jedyna okazja, na której się pojawili. Partnerka Marcina Hakiela eksponowała ciążowy brzuszek w odważnej kreacji również na premierze nowego sezonu Bridgertonów. Dziś zaskoczyła internautów wymowną odpowiedzą, kiedy jedna z fanek zapytała o "Kasię".

Internauci nie dają za wygraną i co jakiś czas podpytują Marcina Hakiela o Katarzynę Cichopek. Z jednej strony to nic dziwnego, w końcu przez wiele lat tworzyli medialną parę, z drugiej, w chwili gdy oboje układają sobie życie z kimś innym, takie przytyki stają się męczące. Tym razem jednak to ukochana Marcina Hakiela, matka jego trzeciego dziecka, otrzymała takie pytanie i nie zamierzała go pominąć:

Jak zareagowała Kasia o ciąży?

Ciężarna partnerka Marcina Hakiela odpowiedziała wymownie:

Pardon w moim związku nie ma żadnej Kasi (?)

Instagram@MarcinHakiel

W ostatnim czasie Marcin Hakiel i jego ukochana budzą ogromne zainteresowanie w mediach. Okazuje się, że nie tylko z okazji radosnej nowiny w ich życiu, jaką jest ciąża Dominiki ale również internauci zastanawiają się czy Marcin Hakiel i Dominika nie wzięli tajemnego ślubu. Wszystko przez ich wymowne wpisy na Instagramach. Myślicie, że coś jest na rzeczy?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel wymownie broni ciężarnej ukochanej. Zrobił tylko jedną rzecz