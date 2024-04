Marcin Hakiel "odpalił" dziś pierwszego live'a na swoim Instagramie. Z powodu rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" zakończyła się również jego przygoda. Tancerz postanowił więc zaspokoić ciekawość fanów i podpowiadał na ich pytania dotyczące całego zamieszania. Transmisję na żywo wraz z nim prowadziła także jego ukochana, Dominika. Katarzyna Cichopek mogłaby nie być zadowolona po jednym z pytań, które szczególnie zaintrygowało Dominikę i które zdecydowała się przeczytać na głos.

Dominika zadała Marcinowi Hakielowi niezręczne pytanie

Powrót Marcina Hakiela do "Tańca z Gwiazdami" już od pierwszej chwili budził niemałe emocje. Nie tylko ze względu na to, że to powrót po latach ale również z powodu jego reakcji na fakt, że zatańczy z Dagmarą Kaźmierską. Bardzo szybko jednak doszli do porozumienia, a ich występy stały się ulubionym momentem programu dla oglądających. "Królowa życia" miała olbrzymie poparcie widzów, którzy w głosowaniu zapewniali jej bezpieczeństwo w programie, bez względu na niską punktację jury. W ostatnich odcinkach nawet Iwona Pavlović nie ukrywała, że jest to niesprawiedliwe, a internauci domagali się rezygnacji Kaźmierskiej z dalszego udziału. Dziś ku zaskoczeniu wszystkich Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami", argumentując decyzję bólem żeber. Nie wszyscy jednak wierzą w tę wersję. Marcin Hakiel korzystając z zamieszania postanowił zrobić transmisję na żywo, by odpowiedzieć na kilka pytań związanych z decyzją "Królowej życia". Podczas nagrywki towarzyszyła mu partnerka Dominika. W pewnym momencie zadała pytanie, które mogłoby się nie spodobać Katarzynie Cichopek.

Instagram @marcinhakiel

Marcin Hakiel tłumaczył widzom, jak dowiedział się o rezygnacji Kaźmierskiej oraz czy jego udział w programie również jest zakończony. Pytano go również, czy zostaną pożegnani w odcinku na żywo czy o to, jak czuje się Dagmara. Na pytania odpowiadała również Dominika, mówiąc czy sama chciała by wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami" w pewnym momencie zwróciła uwagę Marcina Hakiela na jedno z pytań:

To pytanie mi się najbardziej podoba - zaczęła wymownie Dominika.

Po czym dodała:

Którą partnerkę ocenia pan najlepiej ze wszystkich edycji.

Marcin Hakiel zaśmiał się wymownie kręcąc głową:

Kochana, Taniec z Gwiazdami to świetny program - powiedział.

Nie ukrył jednak, że fakt, że Dominika zdecydowała się przeczytać to pytanie z takim entuzjazmem, nieco go rozśmieszył. Czy to był niewinny przytyk do Katarzyny Cichopek?

